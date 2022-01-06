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الكشف عن سبب وفاة الفنانة مها أبوعوف

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مها أبوعوف
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الخميس، 06-01-2022 11:14 ص

توفيت الفنانة مها أبو عوف في ساعة مبكرة من اليوم الخميس عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض.
ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة في بيان، قالت فيه إن "صلاة الجنازة تقام ظهر اليوم من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم".
والراحلة هي ابنة الموسيقار الراحل أحمد شفيق أبو عوف (1919-2004) وشقيقة الموسيقي والممثل الراحل عزت أبو عوف.
وتوفيت الراحلة داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية، حتى أصيبت بالتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، لتفارق الحياة.
يذكر أن آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف كان من خلال مسلسل "الحرير المخملي"، والذي عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري، والعمل مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عزالدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.
 

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