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الكشف عن سبب انسحاب رئيس وزراء بريطانيا من مؤتمر بقمة المناخ وخروجه مسرعًا

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لحظة مغادرة رئيس وزراء بريطانيا المؤتمر
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الثلاثاء، 08-11-2022 03:15 م
ذكرت صحيفة  The Sun، إن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك قطع فجأة مشاركته في تقديم برنامج بيئي خلال مؤتمر حول تغيرات المناخ في شرم الشيخ.

وأوضح معلق الصحيفة هاري كول، أن هذا التصرف لا يرتبط بأي حدث طارئ.
وقال كول، عبر تويتر: "مصادر داونينغ ستريت، تصر على أنه لم يحدث شيء خطير وأنه مجرد قرار متأخر للقاء ممثلين من ألمانيا وجنوب أفريقيا".
ورصد مقطع فيديو لحظة مغادرة رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" بشكل مفاجئ من قمة المناخ في مصر، وهو يخرج مسرعًا بعد أن همس مساعده في أذنه دون تفسير.
شاهد الفيديو بالضغط هنا .
 

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