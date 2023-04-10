الكشف عن راتب المدير الفني الجديد للزمالك





أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الفوز على البنك الأهلي جاء بسبب تطهير مدرجات الزمالك، مشيرًا أن المدرب الجديد سيحصل على 1.5 مليون دولار خلال فترة التعاقد.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك: "أبارك لجماهير الزمالك العريقة وأنا طهرت مدرجات الزمالك، وهذا سبب الفوز على البنك الأهلي".

وأكمل: "هناك إشاعات تقول أننا عدلنا عقد المدرب الجديد من 40 ألف دولار إلى 80 ألف دولار من أجل دخول وكيل، وهذا كله كذب، والمدرب الجديد وكيله هو وكيل جروس".

وأردف: "قيمة عقد المدرب الجديد هي مليون ونصف المليون دولار خلال 16 شهر، وهذا مجهود أمير بعدما كان طلب المدرب في البداية مليون و800 ألف دولار".

وحقق الزمالك الفوز على البنك الأهلي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بالجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، على أرضية استاد القاهرة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 36، محتلا المركز الرابع، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 17، محتلا المركز الـ17.