​الكشف عن خطة العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات

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السبت، 05-09-2020 12:20 ص المصريون ـ متابعات
قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك تواصل مستمر مع وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى، بشأن بداية العام الدراسى الجديد فى ظل انتشار فيروس كورونا.

أضافت ماجدة نصر، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن بالنسبة للطلاب فى التعليم الأساسى سيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية وحضور أيام قليلة من الأسبوع للمدارس بالنسبة للطلاب، مشيرة إلى أهمية توفير المنصات الإلكترونية لمساعدة الطلاب فى العام الدراسى الجديد.

وبالنسبة للتعليم الجامعى، أشارت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أنه سيتم تطبيق النظام المدمج، بحيث يحضر الطلاب للجامعات أيام قليلة خلال الأسبوع، بجانب تطبيق نظام التعليم عن بعد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات وتعقيم المبانى والمنشآت باستمرار.

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