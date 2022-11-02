الأربعاء 02 نوفمبر 2022
توقيت مصر 13:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أفقدها عذريتها وحملت منها قبل زواجها بـ 7 أيام.. المحكمة تحسم قضية فتاة المنصورة

رد مفاجئ من إمام عاشور على الهجوم عليه واستبعاده.. ومتابعون: «يا واد يا مؤمن!»

أزمة جديدة.. «عبور لاند» تعلن وقف إنتاجها

صبغ شعره.. شيكابالا يشتبك مع إمام عاشور واتجاه في الزمالك لعدم تجديد عقده

مواقع التواصل الاجتماعي تضج بفيديو شاكيرا.. ماذا فعلت؟

طبيبة تروي التفاصيل.. فضيحة جنسية بمؤتمر لمنظمة الصحة العالمية داخل فندق في برلين

نجاة سفير السعودية في لبنان من محاولة اغتيال مُدبرة

«مش أنا اللي اتشحن كده».. طبيب يكشف آخر تطورات حالة شيرين وما تقوله للأطباء

الكشف عن المرض الذي تسبب في وفاة الشيف أسامة السيد

تراجع واستقرار.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

ADS
 

الكشف عن المرض الذي تسبب في وفاة الشيف أسامة السيد

Capture
الشيف أسامة السيد
Native
Teads
الأربعاء، 02-11-2022 11:11 ص
تصدر مرض الشيف أسامة السيد محركات البحث عبر الإنترنت من قبل المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان وفاته بشكل رسمي.

كشف الفنان مراد مكرم، عن مرض الشيف أسامة السيد الذي توفى بسببه أمس الثلاثاء، حيث أحدث حالة من الحزن بين الجميع.
وقال "مكرم"، إن الشيف أسامة السيد، لم يكن في مصر، لافتا إلى أن القريبين منه كانوا يعلمون بإصابته بمرض السرطان قبل أيام من سفره.

وأضاف مكرم في تصريحات صحفية: الناس القريبة منه كانت تعلم أن عنده سرطان، لكن هل مات بسببه؟ معرفش.

وأعلنت الصفحة الرسمية للشيف أسامة السيد وفاته في الساعات الأولى من أمس الثلاثاء.

ونشرت الصفحة صورة الراحل وكتبت: "انتقل إلى رحمة الله، الشيف أسامة عبدالمحسن السيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه".

وكان الشيف أسامة نشر الشهر الماضي رسالة لمتابعيه طلب منهم فيها الدعاء له. وكتب فيها: أحبائي، رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم وانا بين يدى الرحمن".

يذكر أن الشيف أسامة السيد طباخ وشيف مصري أمريكي قدم العديد من البرامج التليفزيونية الخاصة بالمطبخ، أبرزها "من مطبخ أسامة" على شاشة "سفرة". وهو مستشار تغذية ومؤلف ومقدم برامج تلفزيونية، ونائب رئيس جمعية "الشيفات المصريين".
 

إقرأ ايضا

download

أفقدها عذريتها وحملت منها قبل زواجها بـ 7 أيام.. المحكمة تحسم قضية فتاة المنصورة

images

أزمة جديدة.. «عبور لاند» تعلن وقف إنتاجها

127-121907-world-health-organization-summit-harassment_700x400

طبيبة تروي التفاصيل.. فضيحة جنسية بمؤتمر لمنظمة الصحة العالمية داخل فندق في برلين

أخبار متعلقة

1910433_0

صدمة كبيرة.. وفاة الشيف أسامة السيد بعد رسالة وداع للجمهور