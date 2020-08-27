الخميس 27 أغسطس 2020
توقيت مصر 09:26 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة بعد تداول فيديو لزواج فتاتين مثليتين بدولة عربية

قبلة ابنة عادل إمام لفنان شهير تثير الجدل عبر انستجرام

فنان شهير: الدكتور قلعني البنطلون واتحرش بيا

اجتماع طارئ لـ "كيم جونغ" من أجل الإعصار

الحكومة تكشف عن مفاجأة بشأن عدد إصابات كورونا

عاجل.. الحكومة تعلن عن وظائف براتب 7 آلاف جنيه

ارتفاع جنوني في حصيلة إصابات كورونا بفرنسا

بث مباشر.. مباراة الأهلي والجونة في الدوري الممتاز

وفاة الإعلامية عفاف عبدالرازق

أمريكا توجه اتهامًا رسميًا لإسرائيل

عاجل

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

الكشف عن العمر الحقيقي لـ هايدي كرم .. وهذا سر انفصالها عن زوجها

هايدي كرم
هايدي كرم
 
الخميس، 27-08-2020 09:01 ص خلود عادل
تحتفل اليوم الموافق 27 أغسطس الفنانة المصرية هايدي كرم بعيد ميلادها.

وتتم اليوم هايدي كرم 40 سنة بالتمام والكمال .

وشاركت هايدي كرم بالعديد من الأعمال الفنية إلا أن بدايتها كانت مع "الفيديو كليب" حيث عملت كموديل في أغنية لهشام عباس وحميد الشاعري وأغنية أخرى لسميرة سعيدة.

وأوضحت هايدي في تصريحات لها أسباب رفضها الزواج مرة أخرى وأسباب انفصالها عن والد طفلها قائلة: أردت أن أعوّض ابني نديم عن قراري بالانفصال عن والده، حتى لا يكون "موت وخراب ديار" فقد اتخذت هذا القرار بنوع من الأنانية، حيث لم أكن أمًا مضحية لتوفر لابنها حياة أسرية مثالية، واخترت راحتي بالانفصال، وبرغم أن والده متواجد طوال الوقت وبيننا صداقة مستمرة إلا أن الطلاق بالتأكيد أثر على ابني بشكل كبير.. ولكن هذا جعلني أقرر أن أوفر كل وقتي وطاقتي له، ولم أفكر في الزواج مرة أخرى إطلاقا لكي أربيه، ولم يكن من المعقول أن أدخل إلى البيت رجلًا آخر، ولكن هذا ليس معناه أني خرجت من التجربة معقدة من الزواج
 

إقرأ ايضا

المثليين

صدمة بعد تداول فيديو لزواج فتاتين مثليتين بدولة عربية

عادل إمام

قبلة ابنة عادل إمام لفنان شهير تثير الجدل عبر انستجرام

تميم يونس

فنان شهير: الدكتور قلعني البنطلون واتحرش بيا

 