الكشف عن العمر الحقيقي لـ هايدي كرم .. وهذا سر انفصالها عن زوجها

الخميس، 27-08-2020
09:01 ص
خلود عادل
تحتفل اليوم الموافق 27 أغسطس الفنانة المصرية هايدي كرم
بعيد ميلادها.
وتتم اليوم هايدي كرم
40 سنة بالتمام والكمال .
وشاركت هايدي كرم
بالعديد من الأعمال الفنية إلا أن بدايتها كانت مع "الفيديو كليب" حيث عملت كموديل في أغنية لهشام عباس وحميد الشاعري وأغنية أخرى لسميرة سعيدة.
وأوضحت هايدي في تصريحات لها أسباب رفضها الزواج مرة أخرى وأسباب انفصالها عن والد طفلها قائلة: أردت أن أعوّض ابني نديم عن قراري بالانفصال عن والده، حتى لا يكون "موت وخراب ديار" فقد اتخذت هذا القرار بنوع من الأنانية، حيث لم أكن أمًا مضحية لتوفر لابنها حياة أسرية مثالية، واخترت راحتي بالانفصال، وبرغم أن والده متواجد طوال الوقت وبيننا صداقة مستمرة إلا أن الطلاق بالتأكيد أثر على ابني بشكل كبير.. ولكن هذا جعلني أقرر أن أوفر كل وقتي وطاقتي له، ولم أفكر في الزواج مرة أخرى إطلاقا لكي أربيه، ولم يكن من المعقول أن أدخل إلى البيت رجلًا آخر، ولكن هذا ليس معناه أني خرجت من التجربة معقدة من الزواج