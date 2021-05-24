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الكشف عن العدد المسموح لهم بالحج هذا العام والشروط

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الكشف عن العدد المسموح لهم بالحج هذا العام وأعمارهم

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الإثنين، 24-05-2021 11:29 ص

كشفت وسائل إعلام سعودية، أنه تم تحديد أعداد الحجاج لحج عام 1442هـ بـ 60 ألف حاج، على أن يتراوح أعمار المسموح لهم بأداء الحج بين (18 – 60) عامًا.
وذكرت وسائل الإعلام، أن البروتوكولات الصحية لأداء فريضة الحج هذا العام تضمنت التأكد من خلو المرشحين للحج من الأمراض المزمنة الحادة، وإرفاق تقرير طبي يثبت أنهم بصحة جيدة ضمن متطلبات الحصول على تصريح الحج.
وفيما يتعلق بحجاج الداخل فيُشترط حصولهم على جرعة واحدة -على الأقل- من لقاح معتمد مضى على أخذها (6 – 8) أسابيع، مع الحصول على الجرعة الثانية بمجرد القبول المبدئي للحج بمدة لا تقل عن أسبوعين قبل التوجه لمناطق الحج. ويُطلب منهم عمل مسحة “PCR” تثبت خلوهم من فيروس كورونا خلال 48 ساعة قبل التوجه للأراضي المقدسة.
أما حجاج الخارج؛ يُشترط حصولهم على كامل الجرعات من اللقاحات المعتمدة في السعودية، مع إبراز شهادة تثبت ذلك مصدقة من الجهات الصحية الرسمية في بلادهم، على ألا تقل المدة بين تلقي الجرعة الأخيرة (الثانية من لقاح ذي جرعتين والأولى من لقاح ذي جرعة واحدة) والمغادرة إلى المملكة عن 14 يومًا، وتلزم الاشتراطات جميع حجاج الخارج بتقديم شهادة فحص “PCR” بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا، قبل 72 ساعة من موعد السفر.


 

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