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الكشف عن السبب الحقيقي لوفاة الفنان إياد داوود

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الأحد، 06-03-2022 11:54 ص

توفى الفنان الشاب إياد داوود، عن عمر يناهز 39 عاماً.
وكان إياد داوود تعرض لأزمة صحية منذ فترة ونقل على إثرها المستشفى، ووافته المنية أمس السبت.
إياد داوود من مواليد 1983، شقيق الكاتب خالد داوود، تخرج في الجامعة الأمريكية، ودرس التمثيل المسرحي، وقدم في بداية مسيرته المهنية برنامج «شبابيك» مع الإعلامي الراحل عمرو سمير، على شاشة دريم.
وكشف الكاتب الصحفي  خالد داود، السبب الحقيقي وراء وفاة شقيقه الفنان والإعلامي إياد داود  .
وقال داود  إن شقيقه توفي بسبب مضاعفات فيروس كورونا التي أصيب بها قبل خمسة شهور وكان يتلقى العلاج منها، إلا أنه وافته المنية.
وكان خالد داود شقيق الإعلامي والفنان إياد داود أعلنت عن موعد ومكان صلاة الجنازة على شقيقه.
وكتب خالد داود على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : توفي أخي الحبيب إياد داود عن 40 عاما مليئة بالحب والطيبة والإبداع يرحمه الله رحمة واسعة رحمتك يا رب.
أضاف: "صلاة الجنازة في مسجد مصطفى محمود في المهندسين الأحد بعد صلاة الظهر. العزاء يوم الاثنين 7 مارس في الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب، لا حول ولا قوة إلا بالله".
قدم إياد خلال مسيرته الفنية عددا من الأعمال المسرحية وصلت لـ 15 عملا مسرحيا، كما شارك في عدة أعمال تليفزيونية أبرزها: «الداعية»، و«الثمن»، و«فض اشتباك».
وتقام صلاحة جنازة على الفنان والمذيع الشاب اليوم الأحد بعد صلاه الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
كما يقام العزاء غدا الاثنين بعد صلاه المغرب في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
 

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