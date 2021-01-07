الكشف عن الدولة العربية التي لا تزال تقاطع قطر

الخميس، 07-01-2021
09:37 ص
المصريون
رغم المصالحة
الخليجية التي تمت بقيادة السعودية
ممثلًا
عن مصر والبحرين والإمارات، مع دولة قطر
والتي أسفرت عن فتح الحدود والمجال الجوي
مع الدوحة، وهو ما ترتب عليه تصالح جزر المالديف كذلك مع قطر
، إلا أن موريتانيا
،
لا تزال مقاطعة للدوحة رسميًا على المستوى الدبلوماسي.
ونقلت صحيفة “أنباء إنفو” الموريتانية عن مصدر وصفته بـ”الرفيع”،
أن “الحكومة الموريتانية ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن عودة العلاقات الدبلوماسية
الكاملة مع دولة قطر
”.
ولم توضح الصحيفة مزيدًا من التفاصيل بشأن آلية عودة العلاقات
بين موريتانيا
وقطر
التي قطعت في عهد رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز.
ونص اتفاق القمة الخليجية 41 التي انعقدت أمس في مدينة العلا
على عودة العلاقات بين قطر
من جانب والسعودية
والإمارات والبحرين ومصر من جانب آخر.
وشدد إعلان “اتفاق التضامن” للقمة على “طي صفحة الماضي” بما
يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى
تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون.