الكشف عن أفضل 6 أكلات يفضلها الملك سلمان

الأحد، 19-09-2021
01:05 م
كشف الشيف السعودي، توفيق القادري، عن الأكلات
المفضلة التي كان يعدها
للعاهل السعودي الملك سلمان
بن عبدالعزيز، وقادة آخرين.
وذكر القادري، إنه كان يصنع طعام أشهر ملوك السعودية، وأيضا حكام دول أخرى،
كانوا يحبون أن يصنع لهم أطعمتهم المفضلة.
وخلال لقائه مع قناة «الإخبارية» السعودية في برنامج 120، كشف عن أهم
الأطعمة التي يفضلها الملوك وخاصة الملك سلمان
.
قال الشيف القادري، في مقابلة مع قناة "الإخبارية" الرسمية التي
وصفته بـ"شيف الملوك
"، أنه سبق أن طبخ لعدد من ملوك السعودية، من بينهم
الملك فهد والملك عبدالله والملك سلمان
، فضلا عن الرئيس الأمريكي السابق باراك
أوباما.
أضاف القادري أن الملكين، فهد وعبدالله، كانا يفضلان الأكلات
الحجازية، من
مكة والمدينة المنورة وجدة.
وقال القادري إن الملك سلمان
بن عبدالعزيز يفضل "المنتو والفرموز
واليغمش والرز البخاري والرز الكابلي والمديني"، والأكلات
الحجازية بصفة عامة.
في حين كان سلطان عُمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد يطلب منه أكلة
"القنبوري" العمانية، التي كان يجيدها إلى حد كبير، حسب قوله.