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الكرتونة بـ 200 جنيه.. مفاجأة صادمة في أسعار البيض الفترة القادمة

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البيض
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Teads
الأربعاء، 05-10-2022 09:05 ص
شهدت أسعار البيض ارتفاعا غير مسبوق الأيام السابقة خاصة مع دخول المدارس، إذ وصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 76 جنيها في المزرعة ، ووصل الأبيض إلى 70 جنيها ،  بينما تباع كرتونة الأحمر بمبلغ يتراوح بين 80-90 جنيها حسب المنطقة.
ودعم ارتفاع أسعار البيض الفترة الأخيرة بدء بعض مربي الدواجن التخلص من دواجنهم التي تبيض شيئًا فشيئًا بعد الخسارة المتتالية نتيجة ارتفاع أسعار الاعلاف ، حتى وصل الأمر إلى تراجع إنتاج البيض يوميًا، بحسب ما أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في تصريحات تليفزيونية على قناة النهار.

وتابع رئيس اتحاد منتجي الدواجن خلال المداخلة التليفزيونية قائلا :"الفراخ المستوردة سعرها بيكون زيادة 50 % عن الأسعار المحلية ،وفي حالة استيراد كرتونة البيض سيصل سعرها إلى 200 جنيه".
 

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