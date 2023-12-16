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"الكاف" يصدر تعديلا للمنتخبات المشاركة بكأس أمم إفريقيا

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الاتحاد الإفريقي
السبت، 16-12-2023 04:33 م نسمه عبد الوهاب
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) أنه سيتم السماح لكل منتخب بأن يضم 27 لاعبا في قائمته لبطولة كأس أمم إفريقيا المقررة في كوت ديفوار العام المقبل.
ويقل عدد اللاعبين في قائمة كل منتخب بذلك بفارق لاعب واحد عن النسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون عام 2022، حيث كان يتم السماح بأن تضم القائمة 28 لاعبا.

وكانت نسخة الكاميرون قد شهدت زيادة عدد لاعبي قائمة كل منتخب إلى 28 لاعبا بعد أن كانت القائمة تضم 23 لاعبا في النسخ السابقة، وذلك بسبب جائحة كورونا.

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