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القوي العاملة تحصل 111 مليون جنيه مستحقات المصريين بالأردن

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القوي العاملة تحصل 111 مليون جنيه مستحقات المصريين بالأردن

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 01-11-2020 02:25 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان بالأردن نجح في تسوية عدد من شكاوي العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم بعدما تقموا بشكوي بشأنها .
يأتي ذلك بالإضافة إلي معاشات الضمان وبلغت 7 ملايين و 97 ألف و 191 دولار منها 5 مليون و 851 ألف و 736 تحويل مستحقات الضمان الدفعة الواحدة للمغادرين نهائيا و الباقي مليون و 245 ألف و 455 دولار مستحقات تسوية الشكاوي العمالي أي ما يوازي 111 مليون و 71 ألف و 38 جنيه تقريبا .
 

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