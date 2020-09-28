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القوى العاملة: ننفذ توجيهات الرئيس باستمرار هذا الأمر

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة
 
الإثنين، 28-09-2020 02:20 م إيمان هاني

أكد هيثم صلاح الدين، المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، أنه طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتم استمرار تقديم منحة العمالة غير المنتظمة لنهاية العام، بواقع 500 جنيه، موضحا أنه تم في السابق حصر لأعداد العمالة غير المنتظمة لدعمه مع انتشار فيروس كورونا.
وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" عبر فضائية "دي أم سي"، أنه في وقت سابق من دعم العمالة غير المنتظمة، تقدم للوزارة 4.2 مليون، وبعد الكشف عن الأسماء وصل عدد المستحقين لـ2 مليون في 10 ايام عامل.
وأوضح ، أصرف الدفعة الأولى من المنحة كان عن طريق منافذ البريد، ليستمر المواطنين في الحصول على المنحة عن طريق كارت "atm" للصرف عن طريق مكينات الـ"atm".
وعن  صرف الدفعات الثلاثة من العمالة غير المنتظمة، أوضح أن القرار خص مليون و600 ألف عامل غير منتظم، بقيمة إجمالية تٌقدر بـ 2 مليون و400 ألف جنيه.


 

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