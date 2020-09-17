"القومي للمرأة" : الرئيس تبني هذا الأمر بنفسه و الحلول هتكون مرضية

الخميس، 17-09-2020
11:26 ص
إيمان هاني
عقبت الدكتورة
رانيا يحيي، عضو المجلس القومي للمرأة، على طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي
من رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي، دراسة أزمة المرأة العاملة، مع عدم ذهاب أبناءها للمدرسة سوى
يومين فقط في الأسبوع.
وقالت "يحيي"،
خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور
"،
إن الرئيس عبدالفتاح السيسي
حريص بشكل شديد على الاهتمام بملف المرأة، وهذا واضح من
الاهتمام بأدق التفاصيل الخاصة بالمرأة.
وأضافت عضو المجلس
القومي للمرأة، أن الرئيس طرح على الحكومة التفكير في أزمة المرأة المعيلة، في ظل تغير
اليوم الدراسي، ووجود الطلبة في المنزل، معقبة: "الرئيس مهتم بأدق التفاصيل الخاصة
بالمرأة، حتى لا تعاني السيدة".
و أكدت ن المجلس
القومي للمرأة سيتواصل مع مجلس الوزراء حول أي أفكار في هذا الأمر، معقبة: "طالما
الرئيس متبني هذا الأمر، فإن شاء الله هتكون هناك حلول مرضية"