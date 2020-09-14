"القومي للطفولة" يفجر مفاجأة مدوية عن عقوبة أحمد حسن وزينب
أحمد حسن وزينب
الإثنين، 14-09-202011:31 مالمصريون ـ متابعات
قالت الدكتورة سحر السنباطي وكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن ما يحدث من اليوتيوبرأحمد حسن وزوجته زينب تسميم للوجدان.
وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما يفعلاه ليس مخالفا بحق ابنتهم فقط ولكن ضد القيم والمبادئ خاصة أنه يشاهدهم أطفال آخرين.
وتابعت: "واقعة ترهيب زينب لابنتها تم رصدها من جانب المجلس وتم تقديم بلاغ لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بعد تكرار واقعة ترهيب الطفلة وتعريضها للخطر".
وأشارت إلى أن العقوبة من الممكن أن تصل للمؤبد خاصة أن ما يحدث استغلال تجاري واقتصادي للطفلة.