الأربعاء 14 أكتوبر 2020
توقيت مصر 00:08 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"الصحة" تزف أخبار سارة بشأن تصنيع لقاح ضد كورونا داخل مصر

"القومي للبحوث" يكشف تفاصيل إنتاج لقاح فيروس كورونا المصري

رد ناري من مجدي عبد الغني بعد منعه من الظهور على فضائية "تن"

بالصور.. مقتل إرهابيين في تبادل إطلاق نار مع الأمن (بيان)

أسرار حول ميرنا الهلباوي خطيبة محمد عطية

حقيقة إعتزال عادل إمام التمثيل

صدمة.. نرمين سفر تظهر عارية أثناء الاستحمام (صور)

إصابة الفنان محمود الليثي وزوجته ووالدته بكورونا

إصابة المخرج محمد سامي بفيروس كورونا

بيلي ايليش تقلب العالم بالشعر الفسفوري

"القومي للبحوث" يكشف تفاصيل إنتاج لقاح فيروس كورونا المصري

لقاح صيني لـ «كورونا»
لقاح
 
الأربعاء، 14-10-2020 12:04 ص المصريون ـ متابعات
كشف ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، تفاصيل اللقاحات المصرية التي يعمل المركز على تطويرها منذ انتشار جائحة فيروس كورونا في الصين، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على محاور عديدة لإنتاج لقاح فعال ضد الفيروس.
وقال "معوض" خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن المركز كان يعمل على أربع لقاحات منذ انتشار الجائحة، ولكن مؤخرًا بدأ التركيز على اللقاح المرتبط بإضعاف الفيروس باعتباره من أكثر اللقاءات المعمول بها في روسيا وانجلترا وعدد من دول العالم.
وأشار إلى أن هذا اللقاح تم تسجيله على منظمة الصحة العالمية، موضحًا أنه تم الحصول على جميع التصريحات المعمول بها عالميًا بعد الانتهاء من التجارب المعملية والتجارب على الحيوانات وفي انتظار موافقة هيئة الدواء بوزارة الصحة للدخول في مرحلة التجارب السريرية.
ولفت إلى أن المركز يعمل بالتنسيق مع هيئة الدواء في وزارة الصحة ووزارة الدفاع، مستطردًا "نعمل حاليًا أيضًا على تطوير ثلاث مكملات غذائية وتحويلها إلى أدوية وحصلنا على براءة اختراع وذلك بعد تغيير بروتوكولات العلاج الخاصة في الفيروس".

 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تزف أخبار سارة بشأن تصنيع لقاح ضد كورونا داخل مصر

2020_9_17_2_48_16_640

بالصور.. مقتل إرهابيين في تبادل إطلاق نار مع الأمن (بيان)

ميرنا الهلباوي

أسرار حول ميرنا الهلباوي خطيبة محمد عطية

أخبار متعلقة

لقاح

لجنة «كورونا» تكشف موعد انتهاء التجارب السريرية

تاج الدين

مستشار الرئيس للصحة: نخوض معركة حربية مع "كورونا" والعالم يعيش قلق شديد

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

كورونا

«العليا للفيروسات» تكشف: لقاح كورونا لن يمنع انتشار الفيروس

لقاح كورونا

"مكافحة كورونا": لن نسمح أن يكون المريض المصري "فأر تجارب"

كورونا

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر