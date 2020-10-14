"القومي للبحوث" يكشف تفاصيل إنتاج لقاح فيروس كورونا المصري
لقاح
الأربعاء، 14-10-202012:04 صالمصريون ـ متابعات
كشف ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، تفاصيل اللقاحات المصرية التي يعمل المركز على تطويرها منذ انتشار جائحة فيروس كورونا في الصين، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على محاور عديدة لإنتاج لقاح فعال ضد الفيروس.
وقال "معوض" خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن المركز كان يعمل على أربع لقاحات منذ انتشار الجائحة، ولكن مؤخرًا بدأ التركيز على اللقاح المرتبط بإضعاف الفيروس باعتباره من أكثر اللقاءات المعمول بها في روسيا وانجلترا وعدد من دول العالم.
وأشار إلى أن هذا اللقاح تم تسجيله على منظمة الصحة العالمية، موضحًا أنه تم الحصول على جميع التصريحات المعمول بها عالميًا بعد الانتهاء من التجارب المعملية والتجارب على الحيوانات وفي انتظار موافقة هيئة الدواء بوزارة الصحة للدخول في مرحلة التجارب السريرية.
ولفت إلى أن المركز يعمل بالتنسيق مع هيئة الدواء في وزارة الصحة ووزارة الدفاع، مستطردًا "نعمل حاليًا أيضًا على تطوير ثلاث مكملات غذائية وتحويلها إلى أدوية وحصلنا على براءة اختراع وذلك بعد تغيير بروتوكولات العلاج الخاصة في الفيروس".