الخميس 29 ديسمبر 2022
توقيت مصر 23:53 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

برلنتي عامر تنشر فيديو صادم لـ سعد الصغير.. والأخير يرد: حرام أنا عندي عيال

قرار مفاجئ من ميدو قبل ساعات من مواجهة الزمالك

مشاجرة بالسيوف والسكاكين داخل مستشفى الجهراء بالكويت

صدمة في السعودية.. مقتل فتاة ووالدتها بمادة الأسيد الحارقة

القوات المسلحة تعلن القضاء على «حدائق الشيطان»

عملية خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ صاحبة السعادة

رسميًا.. زيادة المرتبات للجميع في 2023

جديد قاتلة أمها ببورسعيد.. طفل 15 عامًا أفضى عذريتها في غرفتها

إصابة 5 إعلاميين انقلبت سيارتهم على طريق سوهاج الزراعي

توقعات الأبراج في عام 2023.. الثور الأعلى حظًا

ADS
 

القوات المسلحة تعلن القضاء على «حدائق الشيطان»

487
قوات من الجيش
Native
Teads
الخميس، 29-12-2022 01:16 م

أعلنت القوات المسلحة قيام قوات حرس الحدود مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بحملة كبيرة لتدمير الزراعات والمواد المخدرة والتي توصف بـ"حدائق الشيطان".

ووفقا لبيان الجيش  "نجحت الحملة في اكتشاف وتدمير 160 مزرعة لنبات الخشخاش المخدر بإجمالي مساحة 173 فدانا بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها نظرا لطبيعتها الجغرافية".

 

كما أسفرت الحملة عن توجيه عدة ضربات ناجحة حيث تم ضبط 34 طنا من نبات البانجو الجاف، و52 طنا من نبات البانجو المطحون، و100 كيلوغرام من بذور البانجو، كما تم ضبط 1150 من بذور الخشخاش المخدر، و2200 كيلوغرام من الهيدرو الجاف و130 كيلو جرام من الحشيش المفروم، و500 كيلوغرام من بودرة الحشيش، كما تم ضبط 4 مصانع للحشيش بمشتملاته ومكبس للحشيش، كما تم العثور على 41 طلقة من الذخائر مختلفة الأعيرة.

 

وقال بيان الجيش إن قوات حرس الحدود تواصل جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها لتأمين الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصرى.

 

إقرأ ايضا

Capture

برلنتي عامر تنشر فيديو صادم لـ سعد الصغير.. والأخير يرد: حرام أنا عندي عيال

20190506_141549_2311

عملية خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ صاحبة السعادة

images

رسميًا.. زيادة المرتبات للجميع في 2023