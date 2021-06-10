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بإحدى القواعد الجوية المصرية

القوات الجوية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً جوياً مشتركاً

القوات المسلحة
القوات المسلحة
Native
الخميس، 10-06-2021 04:25 م
فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، نفذت عناصر من القوات الجوية المصرية والفرنسية تدريباً جوياً مشتركاً بإحدى القواعد الجوية المصرية .

إشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية التى تضمنت أعمال الهجوم والدفاع عن أهداف حيوية ، وإشتباكات جوية بين الجانبين بمشاركة أحدث الطرازات للمقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين ، عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقى فضلاً على تبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ وأساليب القيادة والسيطرة .

تأتى تلك التدريبات فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية .
 

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