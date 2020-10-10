السبت 10 أكتوبر 2020
توقيت مصر 16:46 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. معركة قوية بين صيادين وثعبان ضخم

"الأوقاف": افتتاح 44 مسجدًا فى 11 محافظة الجمعة القادمة

القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريباً بحرياً مشتركًا

القبض على فنانة كويتية شهيرة بسبب فيديو إباحي

صدمة تهز الوسط الفني.. انتحار الفنانة عبير شعبان داخل شقتها

الموجة الثانية.. أعراض جديدة للإصابة بـ"كورونا"

بالأسماء.. "زيدان" يحسم صفقات ريال مدريد

أول فيديو للحظة خناقة أحمد فهمي وشيكابالا

زعيم كوريا الشمالية يعلن خلو بلاده من فيروس كورونا

اليوتيوبر زينب: زوجي مبيغصبنيش على حاجة

القوات البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريباً بحرياً مشتركًا

القوات البحرية المصرية والإسبانية
القوات البحرية المصرية والإسبانية
 
السبت، 10-10-2020 04:12 م محمد الفايدي
نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك بإشتراك الفرقاطة المصرية ( توشكى ) مع الفرقاطة الأسبانية ( REINA SOFIA ) وذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.
وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ومنها تمرين دفاع جوى ، وكذا تنفيذ تشكيلات إبحار والتى ظهر من خلالها مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية بالإضافة إلى تنفيذ تمارين مواصلات (منظورة - لاسلكية) وتدريبات طيران بحرى بتبادل أسطح (الهل) .
تأتى تلك التدريبات فى إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والأسبانية الذى يتمتع بخبرات عميقة فى هذه المجالات وكذا دعم الجهود الخاصة بالإستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والإستقرار البحرى بالمنطـقـة .
 

إقرأ ايضا

oiroepow

"الأوقاف": افتتاح 44 مسجدًا فى 11 محافظة الجمعة القادمة

102020310621518

القبض على الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بسبب فيديو إباحي

5f7b0869421aa948e842b672

صدمة تهز الوسط الفني.. انتحار الفنانة عبير شعبان داخل شقتها