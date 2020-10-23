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القوات البحرية المصرية تنقذ مركب تركيا من الغرق

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القوات البحرية المصرية تنقذ مركب تركيا من الغرق

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القوات البحرية المصرية تنقذ مركب تركيا من الغرق
 
الجمعة، 23-10-2020 01:55 م المصريون

استطاعت القوات البحرية المصرية اليوم الجمعة، إنقاذ مركب يرفع العلم التركي ( ينتمي الي تركيا) من الغرق المحتم في البحر الأبيض المتوسط بعدما تعرض لعطل مفاجىء.
وقد بعص المركب التركي استغاثة الساعة 12 ظهراً امس الخميس، تحسباً لتعرضه لعطل فني مفاجىء على بعد 270 كم شمال مدينة سيدي براني.
وعلى الفورت وجهت مركب إنقاذ إلي موقع المركب و تم إجلاء جميع الركاب على متن المركب، وعددهم الإجمالي 57 شخصا، بينهم 48 رجلا و6 سيدات و3 أطفال، من جنسيات مختلفة، توزعت كالتالي:31 عراقيا، 23 إيرانيا، تركيان ومصري واحد.
وبعدما تم سحب المركب المعطل ورسوه صباح اليوم الجمعة على رصيف قاعدة "3 يوليو البحرية" في منطقة جرجوب، تم تقديم العلاج الطبي اللازم وكافة الاحتياجات الإدارية لجميع الركاب، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بواسطة السلطات المختصة.
 

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