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القنصل البريطاني في جدة يعلن اعتناق الإسلام ويفجر مفاجأة

twasul
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الأربعاء، 12-05-2021 10:36 ص
تحدث القنصل البريطاني في جدة سيف الدين أشر، عن اعتناقه الدين الإسلامي، موضحا أبرز التحديات التي واجهته.
وقال أنه واجه العديد من التحديات مشيرا إلى أنه لم يكن لديه أصدقاء حقيقيون خلال حياته المهنية، بسبب قراره اعتناق الإسلام، لافتًا أن ذلك ربما يعود لعمله بشكل أساسي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى وجود الكثير من المسلمين في وزارة الخارجية البريطانية.
وتابع: لا يمكن التنبؤ بالمستقبل وأحيانا الطريق محفوف بالمخاطر ولهذا السبب أعتقد أن الإيمان أساس الاستقرار والطمأنينة للنفس.
وأشار إلى أن شهر رمضان كان ملهما للاستماع لتجارب المسلمين الآخرين، ورحلاتهم الخاصة، والتنوع الموجود في الإسلام، وذلك عبر سلسلة “ثلاثون قصة وقصة”.
واختتم حديثه بتهنئة المسلمين بشهر رمضان قائلا: “كل عام وأنتم بخير”.
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