القضاء الإدراي يصدم مرتضى منصور بقرار جديد

الأحد، 07-02-2021
12:38 م
المصريون
تلقى مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك
السابق، صدمة
اليوم بصدور قرار
من محكمة
القضاء
الإدارى، برفض الطعن المقام منه وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك
السابقين،
والذي يطالب بإلغاء قرار
رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك
، في
ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار
وزير
الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة
الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار
مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29
نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى
الزمالك
للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء.