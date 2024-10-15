



تصدر حادث أتوبيس الجلالة محركات البحث المختلفة، وذلك بعد وفاة 12 طالبا وإصابة ٣٣ آخرين جراء انقلاب أتوبيس يقل طلاب كلية الطب بجامعة الجلالة بعد انتهاء اليوم الدراسي إلى السكن في بورتو سخنة، ونتيجة للملفات وسرعة الأتوبيس انقلب على الطريق ونتج عنه وفاة وإصابة ٥٥ طالبا.

القصة الكاملة لـ حادث اتوبيس الجلالة

حادث أتوبيس الجلالة وقع على الطريق في الاتجاه القادم من الزعفرانة إلى العين السخنة، وكان يقل عددا من طلاب كلية الطب بجامعة الجلالة، ونتيجة لوجود منحنى خطر ومنزل على الطريق لم يستطع قائده السيطرة عليه مما نتج عنه انقلاب الأتوبيس أكثر من مرة على الطريق ووفاة 12 طالبا وطالبة بداخله.

وانتهت الأجهزة الأمنية، من رفع حطام أتوبيس طريق الجلالة وسحبه من الطريق، وذلك بعد ساعات من انقلابه على طريق الجلالة في القادم من الزعفرانة باتجاه العين السخنة، وبدأ الحادث بمصرع طالبين ثم ارتفعت الحصيلة إلى ٨ ضحايا حتى وصلت لوفاة ١٢ طالبا وإصابة ٣٣ آخرين.