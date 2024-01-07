"القسام" تنشر فيديو لتدمير ناقلة جند إسرائيلية اليوم الأحد





نشرت "كتائب القسام" اليوم الأحد فيديو لتدمير مقاتليها ناقلة جند إسرائيلية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105".

وأظهر الفيديو مقاتل يحمل قاذف ويقترب من ناقلة الجند الإسرائيلية ثم يسدد القذيفة تجاهها واشتعال النيران بها وسط تكبيرات من المقاتلين.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم الأحد، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في القطاع.

وحسب وسائل إعلام، فإن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية تتركز في مناطق وسط وجنوبي القطاع وتحديدا في مخيم المغازي وسط القطاع ومديني خان يونس ورفح جنوبا.