" القرآن الكريم " .. ترند مواقع التواصل ردا علي التنمر

الثلاثاء، 20-10-2020
10:07 ص
متابعات- أمينة عبد العال
احتل هاشتاج #ادعم_اذاعه_القران_الكريم
مواقع التواصل الاجتماعي ردا
علي تنمر صاحب الفيديو الساخر من الإذاعة .
كما تقدمت العديد من الجهات ببلاغ ضد الشاب صاحب مقطع
الفيديو الساخر لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده .
كما آثار مقطع الفيديو
الغضب علي مواقع التواصل في مصر والعالم الإسلامي و جاءت التعليقات غاضبة من هذا
المقطع.
جدير بالذكر أن أحد شباب نشر مقطع علي مواقع التواصل
تعدي فيه بطريقة ساخرة وسط عدد من الجمهور الذي تعالت ضحكاته على أسلوب الشاب،
وقال الشاب في المقطع : "أكثر ناس بشوفها بتتكلم بطريقة غريبة هي الإذاعة بتاعة
القرآن الكريم.. عارفين إذاعة القرآن الكريم دي أكثر ناس بتتكلم بطريقة غريبة بالنسبة
ليا.. مش عارف بيتكلموا كدة ليه.. لازم يبقى فيه ساسبينس في الكلام"، حسبما
نشرت " الوطن " .