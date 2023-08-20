"القذارة مكانها الزبالة".. نقابة الموسيقيين تقرر وقف "كزبرة" عن الغناء





قررت نقابة المهن الموسيقية، إيقاف مؤدي المهرجانات الشعبية أحمد خالد المعروف بـ"كزبرة"، لحين امتثاله لتحقيق مقرر اليوم الأحد 20 أغسطس الجاري.

وصدر القرار لاستخدام "كزبرة" صوراً للعالم الراحل الدكتور أحمد زويل في أغنية بعنوان "عليا الطلاق كله بيكدب"، واستخدام ألفاظ "خادشة للحياء" في الفيديو كليب، بحسب ما وصفته النقابة في بيانها.

وأوضحت النقابة في بيانها أن هذا التصرف يعد إساءة وإهانة للشخصيات العلمية التي تمثلنا بفخر على الساحة العالمية.

وقال مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عبر فيسبوك، إن الإجراء يمثل بداية لتطبيق عقوبات صارمة ضد أي شخص يتجاوز ويتلاعب بالفرص التي منحتها له نقابة المهن الموسيقية.

وأكد أن هذه الأفعال "غير اللائقة لا تجد مكاناً في المجتمع المصري"، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات نفسها تجاه أي فنان يتجاوز القرار الصادر بمنع أداء هذه الأغنية.

وأضاف: "القذارة والرداءة مكانها الوحيد هو سلّة القمامة، وليس المجتمع المصري".

من جهتها، عبَّرت الدكتورة نانا زويل، شقيقة العالم الراحل أحمد زويل، عن شكرها لنقابة الموسيقيين ونقيبها مصطفى كامل على التحرك السريع للتصدي لاستخدام صورة أخيها في الأغنية المذكورة.