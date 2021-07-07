القتل قصاصًا لمواطن سعودي ارتكب جريمة بشعة

الأربعاء، 07-07-2021
12:48 م
أصدرت وزارة الداخلية السعودية
، اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاص
اً
بأحد الجناة بمحافظة الخبر، ، فيما يلي نص البيان :
أقدم / حمد بن عوض بن محمد عبيه – سعودي الجنسية – على قتل / دحام بن فواز
ابن قرماش الشمري – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر
التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة
ه وبإحالته إلى المحكمة المختصة
صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاص
ا وتأجيل تنفيذه حتى
بلوغ القاصرة من الورثة وتكليفها ومطالبتها مع بقية الورثة بالقصاص
وأيد الحكم من
مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرة من ورثة القتيل ومطالبتها مع
بقية الورثة باستيفاء القصاص
من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة
العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
وتم تنفيذ حكم القتل قصاص
ا بالجاني / حمد بن عوض بن محمد عبيه، اليوم
الأربعاء 27/11/1442 هـ بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية.