الأربعاء 07 يوليه 2021
توقيت مصر 17:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شيخ روحاني: مؤمن زكريا مصاب بالسحر بعد رفض توقيعه لأحد الأندية

صور مؤخرتها.. حكم نهائي على الطبيب المتحرش بالفنانة زينب غريب

شاهد/ أثير الحلوة تستفز السعوديين بفيديو جريء من غرفة النوم

أحمد فلوكس يصدم الجميع بعدد زيجاته.. لن تصدق كم مرة تزوج!

«الحج والعمرة» ترد على إشكالية وضع صورة المرأة على البطاقة الذكية

شوبير يفجر مفاجأة صادمة: «كاف» يقرر رحيل الخطيب

القتل قصاصًا لمواطن سعودي ارتكب جريمة بشعة

شاهد كيف أصبحت.. أميرة الناصر تخلع النقاب وتُبرر: «كتمة»

مستشار السيسي يفجر صدمة: إصابة دلال عبدالعزيز ووائل الإبراشي بمرض نادر

من هي « موكا حجازي» بطلة فيديوهات الرقص بالملابس الداخلية؟

ADS
 

القتل قصاصًا لمواطن سعودي ارتكب جريمة بشعة

7069546951453126401
h
Native
الأربعاء، 07-07-2021 12:48 م

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الخبر، ، فيما يلي نص البيان :
أقدم / حمد بن عوض بن محمد عبيه – سعودي الجنسية – على قتل / دحام بن فواز ابن قرماش الشمري – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمةه وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرة من الورثة وتكليفها ومطالبتها مع بقية الورثة بالقصاص وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرة من ورثة القتيل ومطالبتها مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني / حمد بن عوض بن محمد عبيه، اليوم الأربعاء 27/11/1442 هـ بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية.
 

إقرأ ايضا

1301640_0

شيخ روحاني: مؤمن زكريا مصاب بالسحر بعد رفض توقيعه لأحد الأندية

image

صور مؤخرتها.. حكم نهائي على الطبيب المتحرش بالفنانة زينب غريب

blob_631663_highres

شاهد/ أثير الحلوة تستفز السعوديين بفيديو جريء من غرفة النوم

أخبار متعلقة

download

تصريحات جديدة من تركيا بشأن مصر والسعودية

000001-645x392

شاهد.. سر الدجاجة التي يبلغ سعرها 10 آلاف ريال في السعودية

Capture

بالفيديو.. إثيوبي في السعودية يتحدى رجال الشرطة لضبطه فكانت المفاجأة!

20200512093107844

تنفيذ حكم القتل في مواطن سعودي ارتكب جريمة بشعة

medium_2021-06-17-add6655cde

أثناء غناءه أمام حشد كبير.. لحظة القبض على مغني راب في الرياض

7bda9cfd-1cc1-4f9e-83a6-08151dc411ea

المغرب تضع السعودية ضمن القوائم المحظورة وتعلن شروط دخول أراضيها