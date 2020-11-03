الثلاثاء 03 نوفمبر 2020
توقيت مصر 20:41 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. تصريحات نارية لـ"ترامب" بشأن نتيجة الانتخابات

درة تفجر مفاجأة عن زواجها من رجل متزوج

وظائف خالية في السعودية

"ساويرس": "شفتها وهي عروسة ودلوقتي زعلان عليها جدًا"

إصابة رئيس عربي بـ"كورونا"

مفاجأة.. شوقي غريب يطارد محمد صلاح في كل مكان

قناة مصرية تعلن بث مباراة الزمالك والرجاء

القبض على 3 مدربين في نادي سموحة والسبب صادم

هل تتذكرون قاتل زوجته ليلة الدخلة؟.. المحكمة تحسم مصيره

الإفتاء: يجوز للرجل توزيع تركته كيفما يشاء

ADS
 

القبض على 3 مدربين في نادي سموحة والسبب صادم

873779_0
فرج عامر
 
الثلاثاء، 03-11-2020 07:25 م محمد فضل

ألقت قوات الأمن القبض على ثلاثة مدربين في قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي سموحة .
جاء ذلك عقب استبعاد نجل مسؤول كبير من قطاع البراعم ليتم استخدام نفوذه وإلقاء القبض على ثلاثة مدربين مساء أمس " الاثنين "، بدون أي سبب .
وأكد المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي انه قد تم اتخاذ خطوات جادة للغاية وحاسمة للحفاظ على كرامة ومكانة العاملين بالنادي بشأن الواقعة التي حدثت بالامس مؤكدا ان مجلس ادارة النادي لا يقبل ابدا المساس بمدربية ويرفض بشكل قاطع تدخل اي ولي امر ايا كان في الشئون الفنية او التقيمات التي تتم داخل الفرق بشكل دائم .
وقال المهندس محمد فرج عامر انه تواصل مع مسئولين كبار ممن يعنيهم الأمر وتم النقاش معهم لمراجعة الامر بشكل تام واتخاذ القرارات التي من شأنها إرساء العدالة والحق وإرسال رسالة طمأنينة لأعضاء نادي سموحة الشرفاء.
 

إقرأ ايضا

1-1388423

عاجل.. تصريحات نارية لـ"ترامب" بشأن نتيجة الانتخابات

download

"ساويرس": "شفتها وهي عروسة ودلوقتي زعلان عليها جدًا"

1046525762_0_0_1392_754_1000x541_80_0_0_6f8f37489955b935fe04945d578048b5

مفاجأة.. شوقي غريب يطارد محمد صلاح في كل مكان

أخبار متعلقة

5658989562162632633669117886669988-82-645x505

خطأ ساذج أوقعها في قبضة الأمن.. القبض على «سيدة كفر الشيخ»

dasdaadada

فرج عامر يفاجئ الجميع بقرار صادم

102020310621518

القبض على الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بسبب فيديو إباحي