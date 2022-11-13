القبض على 3 بريطانيين أثناء تصوير فيلم إباحي في سيارة قرب برج إيفل

الأحد، 13-11-2022
11:27 ص
ألقت الشرطة الفرنسية، القبض على 3 بريطانيين
(رجل وامرأتان)، أثناء تصويرهم مشاهد إباحية في سيارة ذات نوافذ مضللة، قرب برج إيفل
في باريس.
البريطانيون الثلاثة هم أندي لي وعارضتي الأزياء ديسي إيفي لاني ولاسي أمور، وخططوا لقيادة سيارة أجرة من لندن إلى باريس، لتصوير فيلم إباحي، حسبما ذكروا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.
وبعد وصولهم إلى باريس قرب برج إيفل
، التقطوا عددا من الصور، ومكثوا لمدة ساعة تقريبا، ثم ركبوا السيارة.
السيارة ذات نوافذ مظللة، إلا أن إحدى السيدات رأتهم داخل السيارة فأبلغت الشرطة، التي جاءت إليهم وطرق أحد عناصرها على النافذة وطلب منهم أن يرتدوا ملابسهم.
ونزع أفراد الشرطة منهم الكاميرا التي استخدموها في التصوير، وهاجمهم عدد من الفرنسيين المتواجدين في المكان.