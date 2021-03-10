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القبض على والد فاشينيستا كويتية شهيرة أثناء محاولة السفر إلى دبي

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الكويت
 
الأربعاء، 10-03-2021 12:11 م المصريون

أحالت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، والد فاشينيستا محجوز على أموالها إلى النيابة العامة بعد محاولته السفر إلى دبي بكمية من الذهب تتجاوز قيمتها 62 ألف دينار (205 آلاف دولار) تعود ملكيتها لابنته الفاشينيستا.
وبحسب ”الراي“ الكويتية فإن ”والد الفاشينيستا طلب من وزارة التجارة التصريح له بالسفر إلى دبي حاملا كمية من الذهب والماس، معززا موقفه بثلاث فواتير تثبت ملكيته للكمية، وذلك حسب الإجراءات المتبعة مع الوزارة والسفر في مثل هذه المواقف“.
وأوضحت أنه أثناء تدقيق التجارة على صحة الفواتير المقدمة من الوالد، تبين لها أن ”ملكية الذهب المطلوب إخراجه من الكويت تعود إلى ابنته الفاشينيستا، المتحفظ على أموالها بأمر من النائب العام“.
وأضافت أنه ”تم إحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بعد الاشتباه في الفواتير التي قدمها والد الفاشينيستا بشأن الذهب واتضاح أنه يعود لابنته“.
ولم يتم الكشف عن اسم الفاشينيستا، وما إذا كانت من ضمن المشاهير المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ ”غسيل أموال المشاهير“ التي تم إثارتها في يوليو عام 2020.
 

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