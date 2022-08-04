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القبض على «منى» مصورة فيديو جثة نيرة أشرف

نيرة-أشرف-1
نيرة اشرف
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Teads
الخميس، 04-08-2022 09:36 ص

ألقت قوات الأمن، القبض على الممرضة المتورطة في تصوير وتسريب فيديو جثة نيرة أشرف.

وتمكنت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، من ضبط ممرضة بمستشفى المنصورة العام القديم، وذلك بعد ثبوت تورطها بتصوير مقطع فيديو يظهر الطالبة نيرة أشرف، والتي راحت ضحية على يد زميلها الطالب بكلية الآداب 20 يونيو الماضي خارج أسوار جامعة المنصورة، وذلك لحظة وصولها للاستقبال وقيام عدد من الأطباء بفحصها.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث، يفيد بتمكن وحدة الرصد والمتابعة برصد مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مُسرّب من داخل المستشفى التخصصي بالمنصورة، للطالبة نيرة أشرف.


وأكد مصادر طبي أن تحقيقات موسعة جرى إجراؤها مع استقبال المستشفى وطاقم التمريض وتم تحديد شخصية الممرضة التي تعمل باستقبال المستشفي والتي قامت بتصوير الفيديو وقت الواقعة، وذلك يوم الاثنين 20 يونيو الماضي، وتبين أنها تدعى "منى. ال" ممرضة ومقيمة مدينة السنبلاوين.

وبتقنين الإجراءات جري ضبطها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

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