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القبض على ملاكم ضرب صديقته الحامل حتى الموت

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ملاكم
الثلاثاء، 15-09-2020 05:47 م فتحي مجدي
ألقت الشرطة الأرجنتينية، القبض على الملاكم رينزو بانسيرا، بعد أن ضرب صديقته الحامل في خمسة أشهر حتى الموت.

ويخضع بانسيرا  (25 عامًا) للاستجواب بشأن مقتل ميكايلا سابرينا زالازار (27 عامًا)، التي توفيت في بوينس آيرس أمس، بعد وقت قصير من نقلها إلى المستشفى مصابة بكسر في ذراعها ونزيف في البطن، ما أدى إلى فقدانها الجنين.

واتصل الأطباء بالشرطة، بعد العثور على بانسيرا في منزلها مصابة بجروح خطيرة، ووجهت إلى صديقها تهمة القتل العمد، والعنف ضد المرأة، والإجهاض، ولا يزال رهن الاحتجاز لدى الشرطة.


وقالت الشرطة إن زالازار أبلغت رجال الشرطة عن بانسيرا بتهمة العنف المنزلي في مناسبتين منفصلتين، في أكتوبر 2019 وفبراير من هذا العام، وصدر أمر زجري بحقه بعد الحادث الثاني، لكنهما تصالحا في النهاية.

وقالت أنتونيلا زالازار، أحد أفراد عائلة الضحية عبر وسائل الاجتماعي: "هي ميكايلا زالازار، تبلغ من العمر 27 عامًا، ولديها طفلان وكانت حاملاً في شهرها الخامس".

وأشارت إلى أن "رينزو بانسيرا ، قتلها، وأخذ حياتها وكأنها لا تساوي شيئًا، وأخذ الأم بعيدًا عن طفلين. ضربها حتى فقدت الوعي، كسر ذراعها وقتل طفلها. لم تستطع مقاومة الكثير من الألم وتركنا".

وتابعت: "قتل هذا الابن اللقيط ميكايلا، وعلينا تحقيق العدالة حتى لا يمر هذا دون عقاب".

وينحدر كل من أبناء زالازار من علاقات مختلفة ويقيم الأطفال الآن مع آبائهم.

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