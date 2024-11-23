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القبض على مخرج شهير بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

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السبت، 23-11-2024 09:28 ص
اتهمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف مخرجا شهيرا بسرقة مصوغاتها الذهبية من شقتها.
بدأت الأزمة قبل عام ونصف العام عندما تقدمت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف ببلاغ إلى قسم شرطة الجيزة أفادت فيه بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية بعد اكتشافها فقدانها من شقتها.
وبالأمس توجهت زوجة خالد يوسف بإضافة أقوال جديدة للمحضر القديم وقررت فيه أنها تتهم مخرجا شهيرا بسرقة مصوغاتها الذهبية باعتباره صديقا لها ولزوجها وكان دائم التردد عليهما في شقتها بأبراج شهيرة بالجيزة وأنه استولى على مصوغاتها، بحسب موقع صدى البلد.
وألقت قوات الشرطة القبض عليه وبمواجهته وتفتيشه، عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وقرر بأن المضبوطات تحصل عليها من شاليمار شربتلي.



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