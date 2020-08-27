الخميس، 27-08-2020
07:05 م
محمد فضل
تمكن رجال الأمن في منطقة الأحمدي الكويت
ية من الحيلولة دون وقوع جريمة قتل، أقدم عليها مواطن بعد أن ذهب عقله وهو في حالة سكر.
وبحسب صحيفة “الأنباء” المحلية نقلا عن مصدر أمني، فإن مواطنة استغاثت بعمليات الداخلية الكويت
ية وقالت إن زوجها يتوقف مقابل شاليه تقيم به، وهو في حالة غير طبيعية ويحمل سكيناً.
وعلى الفور تم نقل البلاغ لرجال أمن الأحمدي الذين ذهبوا على الفور لمكان الواقعة، وأحكموا قبضتهم على المتهم الذي كان في حالة سكر وغياب عن الوعي، ويحمل سكيناً يلوح بها لزوجته، مما دفعها للخوف من حالته والتواصل مع الجهات الأمنية التي قامت بضبط
زوجها.
واستطاع رجال الأمن ضبط
السكين التي كانت مع المتهم، وكذلك زجاجة خمر مستوردة، وتم إلقاء القبض عليه والتحفظ عليه في مخفر شرطة “الصليبية” ووجهت له اتهامات بالتهديد بالقتل والاشتباه بكونه حالة غير طبيعية.
وبحسب معلومات نقلتها الصحيفة من قسم شرطة الصليبية، فإن الجهات الأمنية اعتبرت بأن في فعلة الرجل جريمة تهديد بالقتل، وتم تحويله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّه.