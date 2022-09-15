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القبض على فنان شهير بتهمة معاشرة فتيات قاصرات من بينهن ابنته !

harcelement-280621
ارشيفية
Native
Teads
الخميس، 15-09-2022 01:40 م

دانت هيئة محلفين في المحكمة الجزئية الأمريكية في شيكاغو النجم الأمريكي آر كيلي بـ 6 تهم من أصل 13 للاستغلال الجنسي، وحيازة مواد إباحية خاصة بالأطفال.

وقالت جينيفر بونجيان، محامية كيلي، إن موكلها كان لديه "شعور بالارتياح" لأن هذه القضية أصبحت وراءه الآن، وشعرت أن المدعين بالغوا في موقفهم ضده. مؤكدة أنها تفكر في تقديم استئناف، وفقاً لـ"سي إن إن".

وأضافت بونجيان: "إذا استنتجت هيئة المحلفين أنه مذنب في التهم الثلاث الأولى، فهل سيهتمون بما يكفي للنظر في الأدلة على البقية؟ وقد أظهروا أنهم فعلوا ذلك. لقد قاموا بعملهم. نظروا في كل تهمة على حدة".

وناقش المحلفون لمدة حوالي 10 ساعات بعد الاستماع إلى شهادات لمدة 3 أسابيع، بما في ذلك شهادة من امرأة قالت إن كيلي أساء إليها جنسيا، وسجلت ذلك عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها.

وخلال المحاكمة التي استمرت 5 أسابيع، أبلغت العديد من النساء المحلفين أن كيلي البالغ من العمر 55 عاما، اعتدى عليهن جنسيا عندما كن قاصرات، كما شاهدت هيئة المحلفين مقطع فيديو لكيلي وهو يتحرش بابنته بالمعمودية، التي شهدت أن الاعتداءات بدأت في التسعينيات عندما كانت مراهقة.

وبُريء كيلي والمدعى عليهما معه، ميلتون جون براون، وديريل ماكديفيد، من تهم التآمر للحصول على مواد إباحية للأطفال، وتهم التآمر لعرقلة العدالة في القضية بمقاطعة كوك عام 2002.

ووجهت إليهم تهم محاولة رشوة الشهود وتهديدهم في قضية إلينوي عام 2008، التي برئ فيها كيلي من 14 تهمة تتعلق بالمواد الإباحية للأطفال.

 

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