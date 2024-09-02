الثلاثاء 03 سبتمبر 2024
توقيت مصر 07:14 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالصور.. سوق العاهرات "على عينك يا تاجر" في أشهر مدينة أمريكية

نزار الفارس يخصص معاش شهري لـ نجوى فؤاد مقابل ارتداء الحجاب

ردًا على وصول قوات مصرية للصومال.. إثيوبيا تغلق بوابات سد النهضة

"الثاني من نفس العائلة في أسبوع".. السعودية تعلن إعدام الشهري "لخيانة وطنه"

هلا رشدي: عملت حاجات غلط عشان أكون كويسة

إعلامي قطري يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"أبوتريكة"

طيران الجزيرة تقدّم خصومات لغاية 30% عند الحجز المبكر

النيابة العامة تكشف ما حدث وتأمر بحبس إسرائيليين في واقعة فندق طابا

تفاصيل خطف نجل وزير الصحة السابق على يد مدرب كمال أجسام وزوجته

ضبط شاب داخل فندق بالساحل الشمالي لاعتدائه على فتاة خليجية

القبض على عريس الدقهلية "المزيف" وزوجته وهذه العقوبة في انتظارهما

ن
ا
الإثنين، 02-09-2024 10:27 ص

 

كشف الكاتب الصحفي يسري البدري، تفاصيل القبض على العريس المزيف والعقوبة التي تنتظره، قائلا: إننا أمام مشهد تمثيلي مزيف الهدف منه كسب أرباح ومشاهدات لشخص صانع محتوى، مشيرا: “الفيديو يوضح عريس موجود بقاعة أفراح فى أحد المدن بمحافظة الدقهلية، وتأتي سيارة بدون لوحات تخطف العريس ويظهر بها 3 أشخاص وحالة رعب من الأشخاص من حولهم”.

وأضاف الكاتب الصحفي يسري البدري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير: “الشخص دا بالفعل متزوج ولديه أولاد وزوجته تعرف بالقصة، وهو كان يعيد مشهد تمثيلي لجني أرباح، وبعد إنتشار المقطع تم القبض عليه وعلى زوجته وبعض الأشخاص الذين ظهروا معه”.

وعن العقوبة المنتظرة له، عقب الكاتب الصحفي يسري البدري: “نتحدث عن عقوبات كثيرة جدا، منها عقوبة نشر أخبار كاذبة من عام لعامين و20 ألف جنيه غرامة”.

إقرأ ايضا

2024_9_1_13_34_8_691

نزار الفارس يخصص معاش شهري لـ نجوى فؤاد مقابل ارتداء الحجاب

كنممم

هلا رشدي: عملت حاجات غلط عشان أكون كويسة

173-203726-quarrel-israelis-taba_700x400

النيابة العامة تكشف ما حدث وتأمر بحبس إسرائيليين في واقعة فندق طابا