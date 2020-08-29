القبض على عروسين بعد حفل زفافهما والسبب صادم

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أمر محافظ إربد الأردنية رضوان العتوم بتوقيف عريسين ووالديهما إداريا، بعد إقامتهما حفلين حضرهما المئات من الأشخاص في إحدى قرى المحافظة.

وأكد المحافظ أن منظمي الاحتفالين خالفا أمر الدفاع القاضي بعدم إقامة تجمعات تزيد عن 20 شخصا.

وشدد على أنه لا تهاون في تطبيق أوامر الدفاع حفاظا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد الحالات المسجلة بفيروس كورونا.

وكان وزير الداخلية سلامة حماد طلب سابقا من الحكام الإداريين اتخاذ "أشد الإجراءات" اللازمة بحق منظمي الحفلات والتجمعات الكبيرة في المناسبات الاجتماعية وبأعداد تتجاوز العشرين شخصا، وتوقيفهم إداريا لمدة 14 يوما وعدم تكفيلهم أيا كانت الأسباب والمبررات.