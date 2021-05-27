القبض على ضابط سعودي أقام علاقة غير شرعية مع زوجة سجين

الخميس، 27-05-2021
07:35 م
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة”، عن صدور
حكم قطعي بإدانة رجل أمن يعمل في المديرية العامة للسجون بإحدى المناطق بالرشوة والإخلال
بواجبات وظيفته واستغلال النفوذ الوظيفي من خلال طلبه تكوين علاقة غير شرعية
مع زوجة
موقوف (وافدة) وقبولها ذلك مقابل تقديم خدمات وتسهيلات لزوجها الموقوف بالسجن.
وأوضحت الهيئة أنه تم معاقبته بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر
وغرامة مالية قدرها (30.000) ثلاثون ألف ريال، وإدانة الوافدة لتقديمها وعداً بتكوين
علاقة غير شرعية
مع الأول ومعاقبتها بالسجن لمدة سنتين وعشرة أشهر وغرامة مالية قدرها
(30.000) ثلاثون ألف ريال.