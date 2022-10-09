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القبض على زوج «عروس الإسماعيلية»: ضرب وهتك عرض وتعرية في الشارع

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الزوجان
Native
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الأحد، 09-10-2022 09:59 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، من إلقاء القبض على زوج الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ"عروس الإسماعيلية"، بعدما حررت محضرًا ضده، تتهمه فيه، بالتعدى المتكررعليها بالضرب واحتجازها في المنزل لمدة أسبوعين.

وعادت عروس الإسماعيلية، صاحبة واقعة الاعتداء الشهيرة عليها من قبل زوجها بفستان الفرح، للظهور من جديد، بتحرير محضر رسمي ضد زوجها، بعد ٨ أشهر فقط من الزواج.

واتهمت عروس الإسماعيلية زوجها في محضر الشرطة، بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وإحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم، واحتجازها 15 يوم في غرفة بمنزله، ومنع أهلها من رؤيتها أو الاطمئنان عليها أو التواصل معها.

وعلقت عروس الإسماعيلية، على تعرضها للضرب والإهانة على يد زوجها وأهله، قائلة:" تعرضت للضرب وهتك العرض، وقام بسحلي في الشارع أمام الجميع، وأن المحامي يعلم بقضية هتك العرض".
وأضافت عروس الإسماعيلية:" والدي بعد رؤيته لحالتي وتكرار حبسي وهتك عرضي، لجأ للشرطة"، مشيرة:"أنا كنت مهددة في ليلة الزفاف، وأجبرت على الظهور في تلك الحالة".
وأوضحت أنه لا يوجد حب منذ 13 سنة، والزواج كان تقليديا، وصلة القرابة التي تجمعنا (صلة قرابة من بعيد)، مشيرة إلى أن زوجها عذبها وضربها مما جعل وجهها يمتلئ بالدماء.

وتابعت أنه حبسها داخل شقة شقيقه لمدة 15 يوما، وكل ما يفتح عشان يجيب لي أكل يضربني بالبونية في وشي، مردفة أنه هددها بأنه سيُلقي عليها مياه نار حال تحريرها محضرًا ضده.

وختمت:" أنا تعبت بما فيه الكفاية، ومرة ضربني ونزلت في الشارع بشعري وجسدي باين وأصوت عشان حد يلحقني منه، بس الشارع كله بيخاف منه".

جدير بالذكر أن عروس الإسماعيلية الشهيرة، قد تعرضت للضرب والسحل ليلة زفافها في أثناء خروجها من الكوافير، إلى الضرب المبرح للمرة الثانية من قبل زوجها
 

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