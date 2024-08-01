القبض على رجل أعمال بتهمة اغتصاب خادمته الأجنبية داخل فيلته بالشيخ زايد





تجري النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في اتهام رجل أعمال باغتـ.ـصاب خادمة أجنبية بعد احتجازها لعدة اسابيع داخل فيلا بالحي الراقي.

وكشفت التحقيقات الأولية أن أحد المسئولين بسفارة أجنبية آبلغ قسم شرطة الشيخ زايد بتلقيه استغاثة من مواطنة من بلدته باحتجاز مخدومها لها منذ أسابيع في فيلا بمدينة الشيخ زايد وانتهاك جسدها ومواقعتها رغما عنها ومنعها من الخروج بعد الاستيلاء على جواز سفرها.

بعد استصدار إذن من النيابة العامة انتقلت قوة أمنية إلى موقع الفيلا التي أخبرت بها الخادمة مسئول سفارتها بمكانها وتبين أنها متواجدة بمفردها داخل فيلا غير مسكونة ولا يوجد بها سوى أثاث بسيط تقيم عليه.

وأضافت التحقيقات أن فريقاً من النيابة العامة انتقل إلى مقر الفيلا للاستماع لأقوال الخادمة وإجراء المعاينة التي أسفرت عن وجود دلائل على مواقعة صاحب الفيلا للخادمة فتم تحريزها لإرسالها إلى الطب الشرعي.

وحدّدت أجهزة الأمن بالجيزة مكان تواجد رجل الاعمال ونجحت قوة أمنية في إلقاء القبض عليه وبمواجهته أقر أمام رجال الشرط بارتكاب الواقعة ليعود وينفيها أمام النيابة العامة خلال التحقيق معه.

وقررت النيابة إرسال المتهم إلى مصلحة الطب الشرعي كما قررت حجزه 24 ساعة لحين ورود تحريات البحث الجنائي حول صحة اتهامه باغتـ.صاب الخادمة الأجنبية.