الثلاثاء 05 أبريل 2022
توقيت مصر 16:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بدولة خليجية..أستاذ يفاجئ طلاب وطالبات كلية الطب بالشرح على فيديو إباحي

برشلونة يتراجع عن شراء «صلاح» ويكشف السبب

فنانة شهيرة تنهار على الهواء بسبب مشهد لها: مش عايزة افتكر تاريخي الأسود

ادعوا له.. حالة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة تدخل مرحلة حرجة

ليلى علوي عن المشهد الغير أخلاقي في رمضان: «أنا عارفة أنا بعمل أيه»

إمام الحرم السابق يهاجم فنانًا شهيرًا : «اللي ما أدبوه أهله تأدبه المحاكم»

حكم الحجامة وفوائدها في رمضان.. الإفتاء تجيب

بيان من الداخلية بعد انتشار شيكولاتة بالحشيش في الأسوق

عروس مصر الجديدة.. زوجها يطلب فسخ الزواج بعد ما فعلته معه في ليلة الدخلة

شبانة: «حسام البدري بيطلع لنا لسانه»

ADS
 

القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية

20210117200211017
الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية
Native
Teads
الثلاثاء، 05-04-2022 10:28 ص

ألقت الاجهزة الأمنية، القبض على الدكتورة دعاء سهيل خبيرة التغذية؛ لاتهامها بالنصب على المواطنين، وبيع وترويج أدوية مغشوشة للقضاء على السمنة .
جاء ذلك؛ بعد أن تلقت أجهزة الأمن، بلاغات ضدها، تتهما بالنصب.
وعقب تقنين الإجراءات؛ تم استهدافها وضبطها، وجارٍ العرض على النيابة العامة بتولي التحقيقات.
وكشفت التحريات أن دعاء سهيل خبيرة التغذية كانت تروج لـ أدوية مجهولة المصدر وغير معتمدة من الجهات المعنية وذلك من خلال العديد من القنوات الاعلامية بقصد التربح المالي .
وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة .
وأنشأت دعاء سهيل قناة فضائية لعرض منتجاتها العشبية، وأوهمت الضحايا بالعلاج من السمنة عن طريق الأعشاء والوصفات غير المصرح بها طبيا، ودون اعتماد من الجهات؛ وذلك بغرض الحصول علي أموال .
وادعت دعاء سهيل، أنها أخصائية تخسيس معتمدة من وزارة الصحة والسكان، خلافا للحقيقة، وذكرت أنها أول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر؛ وذلك للترويج لـ الأدوية الخاصة بها لعلاج السمنة.
 

إقرأ ايضا

f964ddc910acbc5c426350c1b152e08d_L

بدولة خليجية..أستاذ يفاجئ طلاب وطالبات كلية الطب بالشرح على فيديو إباحي

184749

برشلونة يتراجع عن شراء «صلاح» ويكشف السبب

135-132548-mayar-albeblawy-cries-because-video_700x400

فنانة شهيرة تنهار على الهواء بسبب مشهد لها: مش عايزة افتكر تاريخي الأسود

أخبار متعلقة

20170604010050050

مصدر أمني يوضح حقيقة القبض على مرتضى منصور داخل محكمة العجوزة