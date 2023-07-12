القبض على حسن شاكوش

غادر حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، ديوان قسم شرطة أكتوبر أول أمس؛ بعد اتهام زوجته له بالسب والتهديد أثناء تنفيذ قرار التمكين من فيلا "شاكوش" في كومبوند شهير بأكتوبر.

ويمثل صباح الغد شاكوش وريم أمام نيابة أكتوبر أول؛ للإدلاء بأقوالهما في المحاضر المتبادلة بينهما؛ حيث اتهم كل منهما الآخر بالسب والشتم وحررت ريم المحضر رقم ٤٠٢٥ لسنة ٢٠٢٣ إداري أكتوبر أول.

وتحفظت قوات الشرطة بأكتوبر على مطرب المهرجانات حسن شاكوش بعد تراشقه بالألفاظ وتهديده زوجته ريم طارق أثناء تمكينها من فيلته، واقتاد الضباط حسن شاكوش داخل سيارة الشرطة إلى قسم أول أكتوبر للتحقيق معه في سب وتهديد ريم طارق.