القبض على حسام حبيب من داخل شقة بالقاهرة الجديدة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على المطرب حسام حبيب حال اختبائه داخل شقة سكنية في التجمع الأول؛ لاتهامه بالتعدي بالضرب على طليقته المطربة شيرين عبد الوهاب.



وباشرت جهات التحقيق، التحقيق في واقعة اتهام شيرين عبد الوهاب طليقها حسام حبيب بالتعدي عليها وضربها على رأسها وسرقة أموال من حقيبتها.

وتوجهت شيرين عبد الوهاب لقسم شرطة التجمع الخامس مصابة بكدمات وجروح وإصابة بالرأس واتهمت طليقها بضربها والاعتداء عليها وسرقة أموال منها.

وقالت شيرين في محضر رسمي إن طليقها حسام حبيب اعتدى عليها داخل استوديو خاص بهما بمنطقة التجمع الخامس، وقام بضربها بزجاجة على رأسها وأخذ منها الهاتف المحمول ومبلغ مالي من الدولارات من داخل حقيبتها وبعد ذلك قام بطردها.

وأوضح تقرير الطب الشرعي أن شيرين عبد الوهاب مصابة بجرح قطعي في الرأس بسبب الاعتداء عليها بزجاجة.