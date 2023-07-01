



أصدرت الهيئة القومية للأنفاق، بياناً جديدًا بشأن الصورة المتداولة لأحد الجزارين الذي قام بتعليق أجزاء من اللحم على أحد أعمدة مونوريل شرق النيل "العمود NCL04-08C2"، بعد تثبيت أحد القواطع الحديدية في العمود مع وجود معدات ومستلزمات ذبح اللحوم في نفس المكان.

وأشار الهيئة إلى أنه من خلال التنسيق بين وزارة النقل وشرطة النقل والمواصلات، فقد قامت الشرطة بالقبض على الجزار مرتكب الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه لقيامه بالتعدي على منشآت عامة تخص الهيئة القومية للأنفاق ليكون رادعا لكل من يرتكب مثل هذه السلوكيات السلبية في التعامل مع المنشأت ووسائل المواصلات العامة.

وناشدت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، المواطنين بالاستمرار في الإبلاغ عن كافة التجاوزات والسلوكيات السلبيه التي يقوم بها البعض عند تعامله مع المنشآت ووسائل المواصلات بهدف مشاركة المواطنين مع الجهات المعنية في الحفاظ على هذه المنشآت ووسائل المواصلات العامة التي هي ملك للشعب المصري.



