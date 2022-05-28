القبض على المتحرش الكبير بالسن يتصدر في السعودية.. ونشطاء: إماراتي

السبت، 28-05-2022
09:58 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية
، فيديو
صادم يظهر رجل مسن
يتحرش بخادمة، بعد أن قامت بتثبت كاميرا في المطبخ لتوثيق ما
يفعله معها.
ويظهر الرجل المسن
وهو يتحرش جنسيًا بالخادمة
"السمراء" بعد أن رفع جلبابه وأظهر منطقة حساسة منه وتلامس معها من
الخلف أكثر من مرة.
وبعد أن انتهى تحدثت الخادمة بأن هذا ما تتعرض له يوميًا
من الرجل الذي تعمل لديه.
وطالب نشطاء في المملكة بالقبض على الرجل، فيما تبارت
أصوات بأن الرجل مريض زهايمر ولا يدري بما يفعله، كما أكد البعض أن المقطع في
الإمارات وليس السعودية
.
واستند من قالوا أن الرجل إماراتي وليس سعودي بأنه ناشر
الفيديو مواطن إماراتي.
وانتقد البعض نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي،
خاصة أن الرجل يبدو مريض بالفعل وغير قادر على تمييز من يفعل.
ونعتذر عن نشر الفيديو لاحتوائه على مشاهد مخلة بالحياء لا تتماشى مع الأخلاق والدين: