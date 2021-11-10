الأربعاء 10 نوفمبر 2021
توقيت مصر 22:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

منة عرفة تفاجئ الجميع بعد أيام من طلاقها

النيابة تقرر حبس فنانة كويتية ظهرت في مقطع إباحي

السعودية: تنفيذ القتل في عوده المسعودي قصاصًا لما فعله في زوجته

تحذير للمصريين في السعودية من مخالفة تصل غرامتها إلى 100 ألف ريال

زوجة أحمد الشيخ تعلن طلاقها منه وتفاجئ الجميع بمنشور عبر صفحتها

تطور خطير.. أول دولة خليجية تعلن منع دخول اللبنانيين أراضيها

شاهد.. فنانة شهيرة تهرب عارية تمامًا في الشارع والشرطة تضبطها

هل تتم إضافة مادتي الفيزياء والكيمياء لمنهج الصف الرابع؟ الوزير يرد

شقيقة الفنان أحمد خليل تكشف مفاجأة عن سبب وفاته

عبدالرحمن بن مساعد يرد على إعلامية لبنانية: لم يتبقى لكي إلا حُسن المظهر

ADS
 

القبض على الكويتية بيبي بوشهري بعد ظهورها في فيديو مخل بالآداب

download
بيبي بوشهري
Native
الأربعاء، 10-11-2021 09:42 ص

أعلنت الشرطة الكويتية القبض على مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة باسم "بيبي بوشهري"، على إثر اتشار فيديو مخل بالآداب لها على "تويتر" و "سناب شات".
وأثار الفيديو جدل واسع بين رواد السوشيال ميديا وطالبوا بالقبض عليها بسبب سلوكها الجريء وعدم تقديم محتوى مناسب للمجتمع .
وكانت بيبي بو شهري تظهر في المقطع وتقوم بأفعال غير أخلاقية وغير مناسبة للنشر، الأمر الذي أثار غضبا عارما على السوشيال ميديا في الكويت.
تعتبر الفاشينيستا بيبي عبد المحسن من أكثر الفتيات المشهورات في دولة الكويت، وهي معروفة بنشرها فيديوهاتها على انستجرام وصور لها وهي ترتدي الأزياء الجريئة وتضع مستحضرات تجميلية عديدة كما أنها كانت قد قامت بعمليات تجميلية عدة قبل فترة منها نفخ فيلر وبوتوكس والعديد من العمليات الأخرى.
 

إقرأ ايضا

20210630165652634

منة عرفة تفاجئ الجميع بعد أيام من طلاقها

22-3

النيابة تقرر حبس فنانة كويتية ظهرت في مقطع إباحي

أحمد-الشيخ-وزوجته

زوجة أحمد الشيخ تعلن طلاقها منه وتفاجئ الجميع بمنشور عبر صفحتها

أخبار متعلقة

6055e6554c59b7441326adb0

بيان من شرطة الرياض بشأن فيديو مخل في الشارع

download

شاهد.. مشهورة على مواقع التواصل تنتحر في بث مباشر بشرب مبيد حشري

09-09-21-709376056

يحرق زوجته مشهورة مواقع التواصل أثناء ظهورها في بث مباشر