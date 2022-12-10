القبض على الفنانة ستيفاني صليبا لعلاقة مشبوهة مع حاكم المصرف المركزي

السبت، 10-12-2022
09:36 ص
أوقف القضاء اللبناني أمس الجمعة الممثلة ستيفاني صليبا
على
ذمة التحقيق بعد استجوابها في ملف تبييض أموال وإثراء غير مشروع مرتبط بحاكم المصرف
المركزي رياض سلامة.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن "المحامية
العامة المالية القاضية إيمان عبدالله أوقفت الممثلة ستيفاني صليبا
بناء لإشارة النائب
العام المالي القاضي علي إبراهيم بعد الاستماع إليها".
ونقلت "فرانس برس" عن مصدر قضائي رفض الكشف عن
اسمه قوله إنه "جرى إحالة صليبا لمكتب الجرائم المالية للتوسّع في التحقيق، على
أن يقرر لاحقا تركها أو ابقاءها موقوفة".
ويأتي استجواب صليبا في إطار تحقيقات تجريها المدعية العامة
في جبل لبنان القاضية غادة عون منذ أبريل بعد الادعاء على سلامة وشقيقه بجرم
"الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".
وتتحدث وسائل إعلام محلية عن تلقي صليبا هدايا باهظة من حاكم
المصرف المركزي.
وقال مصدر قضائي آخر مطلع على مضمون قضية سلامة، إن
"التحقيقات لم تظهر تحويله أموالا إلى صليبا، ما يعني أن فرضية تبييض الأموال
غير صلبة"، معتبرا أن "الهدايا التي تلقتها سواء كانت منزلا أو مجوهرات لا
تعني أنها عمليات تبييض أموال".