القبض على الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بسبب فيديو إباحي

السبت، 10-10-2020
04:09 م
محمد فضل
أحدثت الفنانة الكويتية الشهيرة هيا الشعيبي
، ضجة كبيرة
بعد نشر حسابها على تطبيق "سنا بشات"، فيديو وُصف بالإباحي قبل أن تخرج
وترد بأنه تم تهكير حسابها.
من جانبها أمرت النيابة العامة في الكويت بحجز الفنانة، في
مبنى المباحث الجنائية لحين مواصلة التحقيق معها غدًا الأحد على خلفية مقطع الفيديو
الخادش للحياء
.
فيما كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي "شاهين"،
تفاصيل التحقيقات قائلًا إن هيا الشعيبي
عُرضت على النيابة العامة بعد القبض
عليها
مساء الخميس الماضي وتم إرجاء التحقيقات للأحد بعدما ادعت أن حسابها تم اختراقه.
وقال “شاهين” في حسابه عبر “سناب شات” إن هيا الشعيبي
قالت
في التحقيقات إن “هاكر” اخترق حسابها، وعندما سُئلت عن تحديدها لجنسية “الهاكر” أكدت
أنها كانت تُهدد من هكر سعودي مؤخرًا.