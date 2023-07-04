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القبض على الضابط مرتكب "حادث مدينتي" وإحالته إلى المحاكمة العاجلة

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الشرطة العسكرية
الثلاثاء، 04-07-2023 12:32 م
أكد مصدر رفيع المستوى، أنه تم القبض على الضابط المتهم في واقعة دهس أسرة في "مدينتي" بالقاهرة الجديدة، وتسليمه للشرطة العسكرية.
وشدد المصدر- حسب صدى البلد-، على أنه لا أحد فوق القانون، وأنه سيتم تطبيقه على الجميع أيا كانت الوظيفة التي يشغلها، مضيفا أن الأجهزة الأمنية والنيابة العسكرية تباشر عملها للتحقيق في ملابسات الحادث، وسيتم إحالة المتهم للمحاكمة العاجلة في أقرب وقت.
وكانت منطقة القاهرة الجديدة قد شهدت واقعة دهس طبيبة وزوجها الطبيب وأطفالهما الثلاثة بالإضافة لطبيب آخر كان برفقتهما بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.
وتم فحص مكان الحادث، وكاميرات المراقبة بالمكان، حيث قام قائد السيارة المتسبب فى الحادث بتسليم نفسه للشرطة، وتحفظت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على كاميرات المراقبة فى الواقعة التى رصدت الحادث.
وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مرورى، ووجود متوفية ومصابين بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين تصادم سيارة ملاكي بـ عائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما، مما أسفر عن مصرع الأم وتعمل صيدلانية بمستشفى وتوفيت بنزيف فى المخ، كما أصيب الأب ويعمل طبيبا بيطريا، وإصابة أطفالها الثلاثة بجروح متفرقة، واصيب طبيب آخر كان برفقتهم، وتم نقلهم للمستشفي لتلقى العلاج ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة 

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